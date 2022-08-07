Суббота стала вторым самым жарким днем в текущем летнем сезоне в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что суббота, 6 августа, стала вторым самым жарким днем столицы в текущем летнем сезоне, передает Агентство "Москва".

По словам эксперта, базовая метеостанция ВДНХ показала температуру воздуха в 31,7 градуса тепла. Более высокий показатель был зафиксирован только 11 июля – тогда воздух прогрелся до плюс 32,8 градуса.

Прежний максимум для конкретного дня, 6 августа, был зафиксирован в 2010 году. Тогда столбики термометров показали уровень в 37,3 градуса, что стало рекордом и для всего августа в целом.

Тишковец подчеркнул, что суббота ознаменовалась аномально жаркой погодой для европейской части России. Он добавил, что зной постепенно пойдет на спад, благодаря чему температура вернется в климатическую норму.

В воскресенье, 7 августа, в Москве возможны ливни и грозы. В Дептрансе столицы попросили водителей соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию и не превышать скоростной режим. Также не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями.