Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе 7 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

В воскресенье, 7 августа, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит 26–28 градусов, в Подмосковье – 25–30 градусов. Ветер будет северо-западного направления с порывами до 20 метров в секунду.

"Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. <...> Местами прогремят грозы, возможен град", – говорится в сообщении.

7 августа станет сложным днем с точки зрения погоды, так как при комфортной температуре ожидается сильный ветер, грозы и град, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, пик летней жары уже проходит.

На следующей неделе в столицу придет прохлада, рассказал ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. В понедельник, отметил синоптик, в Москве будут дожди, а температура воздуха установится 22–23 градуса.

