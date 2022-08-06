Погоду в Москве назвали экстремальной для августа

Столица продолжает раскаляться. Полное безветрие не принесло долгожданной прохлады даже ночью. Термометры показывали стабильные плюс 18.

Не спасали открытые окна и балконы. Погоду последних дней уже называют экстремальной для августа. Температура на несколько градусов выше нормы. Какими будут выходные, к чему готовиться? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.