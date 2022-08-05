Цена аренды лежаков на московских пляжах достигла 10 тысяч рублей

В столице выросли цены на частных пляжах. Так, стоимость аренды шезлонгов может доходить до 10 тысяч рублей.

О том, можно ли еще отдохнуть в городе по адекватной цене и сколько стоит подготовка к пляжному выходу, – в сюжете телеканала Москва 24.