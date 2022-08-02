В Госдуме усомнились в результатах опроса ВЦИОМа об уровне знаний россиян

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Результаты опроса, согласно которым более трети россиян полагают, что Солнце вращается вокруг Земли, не отражают их реальный уровень знаний. Об этом Москве 24 сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Ранее стало известно, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на выявление уровня научной грамотности россиян. Выяснилось, что выросло число граждан, согласных с вращением Солнца вокруг Земли – такой ответ дали 35% опрошенных. Также каждый пятый россиянин уверен в сосуществовании первых людей с динозаврами (21% ответов). Кроме того, в 44% случаев граждане РФ ответили, что считают генно-модифицированные продукты факторами развития рака.



Александр Мажуга первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Результат опроса – это скорее казус. Людям нужно было сходу ответить на вопрос: "Солнце вращается вокруг Земли?" Допускаю, что в ответах присутствовал элемент легкой несообразительности. Если бы респондентам в вопросе давали возможность выбора: Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца – я полагаю, больше людей выбрали бы правильный ответ.

Он также отметил, что за последние 11 лет количество неправильных ответов среди россиян практически не изменилось: 32% в 2011 году и 35% – в 2022-м. В то же время Мажуга подчеркнул, что в России нужно глобально заниматься повышением научной грамотности и популяризацией науки, напомнив, что с 2022 по 2031 год в стране объявлено "Десятилетие науки и технологии".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому были утверждены основные направления повышения финансовой грамотности горожан. Образовательные программы будут действовать при участии органов власти, Минфина, ЦБ, ФНС и ведущих вузов.