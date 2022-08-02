Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца – ВЦИОМ

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал рост числа россиян с высоким уровнем научной грамотности. Об этом сообщает RT.

В частности, доля респондентов, считающих, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за месяц, снизилась за последние 11 лет с 20 до 12%. Вместе с тем выросло число граждан, согласных с вращением Солнца вокруг Земли – такой ответ дали 35% опрошенных.

Исследование также показало, что каждый пятый россиянин уверен в сосуществовании первых людей с динозаврами (21% ответов). Кроме того, в 44% случаев граждане РФ ответили, что считают генно-модифицированные продукты факторами развития рака.

Еще одно вынесенное на опрос утверждение – о безопасности радиоактивного молока после кипячения – поддержали только 7% жителей России. Этот показатель уменьшился вдвое относительно аналогичного исследования 15-летней давности.

Социологи отмечают, что доля некорректных ответов преимущественно снизилась, что указывает на рост общего уровня научной грамотности населения.

При этом наиболее высокий показатель был зафиксирован среди молодежи (в возрастной группе от 18 до 24 лет). 49% людей в этой группе являются активными пользователями интернета, 45% имеют высшее образование.

В среднюю группу вошли респонденты, которые дали три–четыре правильных ответа. К ним относятся люди старше 45 лет со средним специальным образованием, проживающие в небольших населенных пунктах.

Наименьший уровень грамотности продемонстрировали россияне старше 60 лет. Для них характерны частый просмотр телевизора, среднее образование и ниже. Часто такие респонденты проживают в сельской местности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому были утверждены основные направления повышения финансовой грамотности горожан. Образовательные программы будут действовать при участии органов власти, Минфина, ЦБ, ФНС и ведущих вузов.

