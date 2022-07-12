Пользователей Telegram предупредили о краже личной информации

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Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов сообщил "Газете.ру" об опасности использования ботов в Telegram. По его мнению, они могут сливать личные данные зарегистрированных в Сети.

"В этой сфере, как и в любой другой, есть мошенники, которые пытаются нажиться на пользователях", – прокомментировал специалист.

Кроме того, по словам Галова, перед передачей конфиденциальных данных боту пользователю необходимо быть уверенным в его подлинности. Создателями подобного бота могут оказаться злоумышленники.

Добросовестным разработчикам ИБ-специалист настоятельно рекомендовал грамотнее защищать информацию пользователей и обеспечить чат-боты более высоким уровнем защиты.

Ранее сообщалось, что Google оштрафовали за публикацию данных блогера Ремесло. На YouTube-канале был опубликован личный номер телефона пользователя.

На помощь блогеру пришли специалисты Роскомнадзора. Согласно результатам разбирательства, компанию признали виновной по части 5 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях.