Пользователей Telegram предупредили о краже личной информации

16:50
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов сообщил "Газете.ру" об опасности использования ботов в Telegram. По его мнению, они могут сливать личные данные зарегистрированных в Сети.
"В этой сфере, как и в любой другой, есть мошенники, которые пытаются нажиться на пользователях", – прокомментировал специалист.
Кроме того, по словам Галова, перед передачей конфиденциальных данных боту пользователю необходимо быть уверенным в его подлинности. Создателями подобного бота могут оказаться злоумышленники.
Добросовестным разработчикам ИБ-специалист настоятельно рекомендовал грамотнее защищать информацию пользователей и обеспечить чат-боты более высоким уровнем защиты.
Ранее сообщалось, что Google оштрафовали за публикацию данных блогера Ремесло. На YouTube-канале был опубликован личный номер телефона пользователя.
На помощь блогеру пришли специалисты Роскомнадзора. Согласно результатам разбирательства, компанию признали виновной по части 5 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях.
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