Суд в Москве оштрафовал Apple за отказ локализовать данные пользователей в РФ

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Компания Apple оштрафована на 2 миллиона рублей за отказ локализовать данные пользователей из России, сообщает ТАСС.

Уточняется, что мировой суд признал компанию виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ ("Невыполнение предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории России").

Ранее сообщалось, что на компанию Apple составили первый административный протокол за отказ локализовать данные в РФ.

Максимальный штраф в соответствии с данной статьей 13.11 КоАП составляет 6 миллионов рублей. Он может примениться в связи с невыполнением обязанностей по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных россиян при помощи баз данных, расположенных на территории РФ.