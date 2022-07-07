WhatsApp и Spotify грозят штрафы за отказ локализовать данные россиян

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Мессенджеру WhatsApp грозит штраф до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что протокол в отношении компании, составленный Роскомнадзором, мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит 28 июля.

Кроме того, по этой же статье суд зарегистрировал протокол в отношении музыкального сервиса Spotify и компании Snap (владелец приложения Snapchat). Их могут обязать выплатить штрафы до шести миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Google на 15 миллионов рублей за отказ локализовать в России данные пользователей. Компанию признали виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Помимо этого, штраф в размере 800 тысяч рублей был назначен мессенджеру Threema.