Суд оштрафовал Likee за отказ локализовать данные пользователей в РФ

12:16
Фото: ТАСС/Zuma
Социальная сеть Likee впервые оштрафована на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать в РФ данные пользователей, сообщает ТАСС.
"Суд признал виновным Likee Pte. Ltd в административном правонарушении, предусмотренном частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ ("Невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации"), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 миллионА 500 тысяч рублей", – следует из решения мирового суда Таганского района Москвы.
Компания данное решение намерена обжаловать.
Ранее сообщалось, что в отношении американской компании Google составлен новый протокол за отказ локализовать данные в России.
Организации грозит взыскание в размере от 6 до 18 миллионов рублей за повторное невыполнение требований по локализации данных в РФ (часть 9 статьи 13.11 КоАП).
Закон "О персональных данных" обязывает российские и зарубежные компании хранить личную информацию россиян исключительно на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на территорию страны.
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