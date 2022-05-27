На Google составили новый протокол за отказ локализовать данные в РФ

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Фото: depositphotos/prykhodov
В отношении американской компании Google составлен новый протокол за отказ локализовать данные в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Таганского суда.
Организации грозит взыскание в размере от 6 до 18 миллионов рублей за повторное невыполнение требований по локализации данных в РФ (часть 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях).
По данным источника информагентства, заседание по делу назначено на 16 июня.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыскала с Google более 7,7 миллиарда рублей в качестве штрафа за неоднократный отказ удалить запрещенный в РФ контент.
При этом в мае российская структура Google начала процесс банкротства. В ООО "Гугл" сообщили, что с 22 марта компания предвидит собственное банкротство и не может исполнять обязательства, а также требования о выплате выходных пособий и об оплате труда сотрудников.
Google Chrome перестал обновляться у части пользователей из РФ
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