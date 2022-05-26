ФССП России полностью взыскала с Google штрафы на 7,7 миллиарда рублей

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Более 7,7 миллиарда рублей взыскали с компании Google в качестве штрафа за неоднократный отказ удалить запрещенный в РФ контент, сообщает "Интерфакс".

Как следует из информации банка данных ФССП, исполнительное производство о взыскании с американской компании оборотного штрафа в размере 7,2 миллиарда рублей, а также исполнительского сбора в размере 505 миллионов рублей прекращено.

Ранее суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за выдачу ссылок на запрещенный в России контент.

24 декабря 2021 года суд в Москве взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей. Причиной данного решения стал отказ поисковика удалить запрещенную в РФ информацию.

