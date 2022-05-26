В Google сообщили об отключении в РФ серверов, ускоряющих загрузку контента – СМИ

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Фото: depositphotos/wolterke
Google уведомила ряд российских интернет-провайдеров об отключении серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов компании. Об этом со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке сообщает РБК.
Издание указывает, что об отключении Google Global Cache также сообщил глава юридической компании "Ордерком". По его информации, уведомления получили несколько операторов связи. Он добавил, что оренбургский провайдер "Радиосвязь" получил письмо от одной из ирландских "дочек" Google, в котором говорится, что серверы будут отключены в ближайшее время в связи с изменениями правовой практики.
Представитель Ростелекома, в свою очередь, сообщил изданию, что в компании не наблюдают отключения от серверов Google Global Cache. В МТС заявили, что доставка трафика осуществляется в штатном режиме, в МегаФоне также не увидели изменений в работе оборудования.
Серверы Google Global Cache компания Google устанавливает на сетях интернет-провайдеров по всему миру. Это делается для того, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить доступ пользователей к сервисам, в том числе к загрузке видео на YouTube.
Ранее сообщалось, что Google продолжит работать в России, несмотря на начало процедуры банкротства и закрытие офиса. По словам представителя компании, некоторое время назад было приостановлено большинство коммерческих операций в РФ. Арест же банковского счета российской структуры компании сделал невозможным функционирование офиса, сохранение сотрудников и оплату труда.
Google продолжит работать в России после начала процедуры банкротства
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