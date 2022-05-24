Гендиректор YouTube заявила о намерении продолжать работу в РФ

Фото: depositphotos/agencyby

Видеохостинг YouTube считает необходимым обеспечивать пользователям из России доступ к независимым данным, поэтому намерен продолжать работу. Об этом сообщила гендиректор Сьюзан Воджицки в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы еще работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости", – приводит слова Воджицки ТАСС.

По ее словам, YouTube в сегодняшнем конфликте может использоваться также для гуманитарных целей, например для организации онлайн-образования детей или оказания медпомощи в полевых условиях.

Ранее YouTube удалил свыше 70 тысяч видео о специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР. Кроме того, было заблокировано девять тысяч каналов с контентом о спецоперации.

