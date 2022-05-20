В КПРФ сообщили о блокировке канала партии "Красная линия" на YouTube

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Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала партии КПРФ "Красная линия", заявил зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

"Нам пришло официальное уведомление о приостановке работы "Красной линии" на YouTube из-за сюжета с возложением цветов 8 мая к Могиле Неизвестного Солдата по случаю Дня Победы представителями партии, сам сюжет был тоже удален", – приводит "Интерфакс" его слова.

Уточняется, что в сюжете лидер КПРФ Геннадий Зюганов комментировал ситуацию на Украине.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что по состоянию на 19 мая специалисты Роскомнадзора выявили 82 факта цензурирования российских деятелей, СМИ и общественных организаций на зарубежных интернет-площадках.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

