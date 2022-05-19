РКН выявил больше 80 фактов цензуры российских СМИ на зарубежных площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

По состоянию на 19 мая специалисты Роскомнадзора выявили 82 факта цензурирования российских деятелей, СМИ и общественных организаций на зарубежных интернет-площадках. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Мы выявили на сегодняшний день 82 факта цензурирования со стороны интернет-площадок наших СМИ, материалов, аккаунтов. В основном это средства массовой информации", – цитирует его ТАСС.

В апреле YouTube ограничил доступ к записи брифинга официального представителя МИД РФ от 17 марта текущего года. Мария Захарова назвала случившееся очередным актом цензуры в отношении российских ресурсов.

А накануне стало известно, что РФ в качестве ответной меры на ограничительные меры в отношении российских СМИ со стороны Оттавы приняла решение о закрытии корпункта канадской телерадиовещательной корпорации CBC.

