РФ закрывает корпункт канадской телерадиовещательной компании CBC в качестве ответной меры

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россия в качестве ответной меры на действия Оттавы приняла решение о закрытии корпункта канадской телерадиовещательной корпорации CBC. Аккредитации и визы журналистов будут аннулированы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что российская сторона неоднократно предупреждала, что на все ограничительные меры последует равнозначный ответ. Касается это и ситуаций, явно нарушающих право на свободу слова.
"Мы говорили о том, что односторонние ограничительные меры, попирающие принципы свободы слова и препятствующие нормальной работе российских СМИ, не останутся без ответа. Всем должно быть ясно – наша реакция неизбежна и коснется каждого аналогичного случая", – подчеркнула Захарова.
Она отметила, что именно такой адекватной ответной мерой стало решение о закрытии корпункта канадской CBC.
"В этой связи принято решение о введении ответных мер в связи с действиями Канады, а именно – закрытие московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов", – пояснила представитель министерства иностранных дел России.
Ранее стало известно, что посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, чтобы объявить ответные меры на высылку российских дипломатов. В результате Москва объявила персонами нон грата 34 сотрудника французской дипмиссии.
Кроме того, в качестве ответной меры российская сторона приняла решение о высылке 24 итальянских и 27 испанских дипломатов.
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