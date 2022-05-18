Посла Франции вызвали в МИД РФ для объявления ответных мер на высылку дипломатов

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Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, чтобы объявить ответные меры на высылку российских дипломатов. Об этом РИА Новости сообщили в российском министерстве иностранных дел.

В настоящее время посол уже покинул здание министерства. Он пробыл в нем около 40 минут. На вопросы журналистов Леви не ответил.

Ранее сообщалось, что посла Испании Маркоса Гомеса Мартинеса 18 мая вызовут в МИД РФ по аналогичной причине.

С начала специальной военной операции на Украине были высланы порядка 400 российских дипломатов из 28 западных стран. По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

