Норвегия направила Украине порядка 100 ЗРК "Мистраль"

Фото: depositphotos/edu1971

Власти Норвегии приняли решение передать Украине около 100 переносных зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". Об этом сообщает РИА Новости.

"Конфликт на Украине может затянуться, страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии", – объяснил данное решение глава Минобороны страны Бьорн Арильд Грам.

Уточняется, что до этого Норвегия объявила о планах направить на Украину 4 тысячи единиц различных вооружений. Нынешняя поставка обусловлена в том числе планами Норвегии заменить ЗРК "Мистраль".

Ранее в российском МИД раскритиковали Евросоюз за накачивание Украины вооружениями. В ведомстве подчеркнули, что таким образом Брюссель нарушает свои обязательства по недопущению поставок оружия в горячие точки, а также места, где оно может быть использовано против мирных граждан.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

