Шольц заявил, что запасы бундесвера в вопросе поставок оружия Украине почти исчерпаны

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Возможности поставок оружия на Украину из запасов бундесвера практически исчерпаны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он отметил, что сейчас власти создают специальный фонд для хорошего вооружения армии и масштабно инвестируют в возможности бундесвера.

"Мы попросили немецкую оборонную промышленность сказать нам, какую продукцию они могут в ближайшее время поставить. Украина сделала из этого списка свой выбор, а мы обеспечим необходимые финансовые средства", – приводит слова Шольца ТАСС.

Он рассказал, что речь идет о противотанковом оружии, средствах ПВО, амуниции и орудиях для артиллерийских дуэлей. Шольц добавил, что ранее ФРГ поставляла оружие, которое может быть быстро и эффективно применено ВСУ.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия направила странам, которые занимаются поставкой вооружения на Украину, ноту. До этого информация о направлении ноты США появилась в Washington Post. В МИД РФ же сказали, что документ отправили во все страны.

