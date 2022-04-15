Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам – МИД РФ

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РФ направила всем государствам, в том числе Соединенным Штатам, ноту из-за поставок вооружений Украине. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Уточняется, что до этого в Washington Post появилась информация о том, что РФ направила США ноту из-за поставки оружия ВСУ.

Комментируя данную публикацию, Захарова ответила утвердительно. А, отвечая на уточняющий вопрос, в какие страны была направлена нота, она сказала, что во все.

Ранее президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче вооружения, боеприпасов и другой военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. По его словам, США также договариваются с союзниками об отправке на Украину дополнительной военной помощи. Новый пакет помощи будет включать высокоэффективные типы вооружений, а также новые средства в случае широкого наступления России на востоке Украины.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.