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США и подконтрольные им западные страны делают все, чтобы затянуть российскую спецоперацию на Украине, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать до последнего украинца", – приводит слова Шойгу ТАСС.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия направила всем государствам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружений Украине.
До этого президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче вооружения, боеприпасов и другой военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.
В парламенте Чехии также заявили о поставках Украине БМП и танков Т-72.
О поставке Украине оборонительного вооружения заявила и Германия. При этом США, ФРГ, Франция и Британия призвали к защите мирного населения Украины.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Запад делает все, чтобы затянуть спецоперацию ВС РФ на Украине – Шойгу
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