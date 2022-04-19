Лавров оценил возможность использования Россией ядерного оружия на Украине

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность использования Россией ядерного оружия на Украине.

"Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях", – подчеркнул министр в интервью телеканалу India Today

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что объем оказываемой военной поддержки Украине не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами. По его словам, в НАТО ответственны за предотвращение эскалации за пределы Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

