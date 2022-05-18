Посла Испании вызовут в МИД РФ для объявления ответных мер на высылку дипломатов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Посла Испании Маркоса Гомеса Мартинеса 18 мая вызовут в МИД РФ, чтобы объявить ответные меры на высылку из страны российских дипломатов. Об этом РИА Новости сообщили в российском министерстве иностранных дел.

"Сегодня в МИД будет вызван испанский посол в связи с объявлением ответных мер на высылку из Испании российских дипломатов", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции на Украине были высланы порядка 400 российских дипломатов из 28 западных стран. По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

