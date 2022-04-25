Около 400 дипломатов РФ выслали из 28 стран с начала спецоперации на Украине – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 400 российских дипломатов были высланы из 28 западных стран с начала специальной военной операции на Украине, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"В лидерах там Польша, Германия, Словения, Словакия, Хорватия, Франция, Италия, Испания", – сообщил он на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Иванов также отметил, что восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что недоговороспособность Запада становится все более очевидной во всех регионах мира.

По его словам, во всех частях мира уже задумываются о мерах по борьбе с его прихотями и влиянием, созданным в контексте продвижения концепции глобализации на универсальных принципах, чтобы злоупотреблять своим положением в международных делах.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.