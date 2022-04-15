Северная Македония объявила 6 российских дипломатов персонами нон грата

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Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата, сообщает ТАСС.
В пятницу посла РФ в Северной Македонии Сергея Баздникина вызвали в министерство иностранных дел. Ему вручили ноту, в которой сообщалось, какие именно дипломаты объявлены персонами нон грата.
Отмечается, что все они были вовлечены в действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях. Дипломаты должны покинуть страну в ближайшие пять дней.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва ответит на этот шаг соответствующим образом.
Ранее в Северной Македонии объявили о высылке пяти российских дипломатов.
До этого министерство иностранных дел Болгарии объявило о высылке из страны 10 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова рассказала, что российская сторона воспринимает данный шаг как крайне недружественный и оставляет за собой право на ответные действия.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Посла Черногории вызвали в МИД России
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