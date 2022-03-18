Болгария объявила о высылке 10 российских дипломатов

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Министерство иностранных дел Болгарии объявило о высылке из страны 10 российских дипломатов. Об этом сообщила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.

"Формулировка обычная: деятельность, несовместимая с их статусом", – приводит ее слова ТАСС.

Митрофанова подчеркнула, что российская сторона воспринимает данный шаг как крайне недружественный и оставляет за собой право на ответные действия.

Ранее МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. По данным ведомства, они осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность.