Захарова оценила идею лишить Россию членства в ООН

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что идея о лишении России членства в ООН маргинальна, этот сценарий заведомо неосуществим.

По ее словам, статья 6 Устава Всемирной организации действительно предусматривает возможность исключения государства из организации решением Генассамблеи по рекомендации Совбеза ООН.



"А СБ такую рекомендацию, есть такое понимание, вряд ли вынесет, так как для принятия соответствующей резолюции потребуется не только девять голосов за, но и одобрение всех пяти обладающих правом вето постоянных членов, в их число входит и наша страна... Вашингтон и его единомышленники, просто подмятые Штатами, которые поддержали введение санкций в отношении нашей страны, в сумме не составляют даже простого большинства в ГА ООН, не говоря уже о квалифицированном большинстве в 2/3 членов этого органа", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия поддерживает идею о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну.

По его словам, такой шаг позволил бы снять лишнее напряжение со сложного процесса поиска коллективных ответов на глобальные вызовы современности. Также работа организации стала бы значительно менее политизированной, чем сейчас, считает Ильичев.

7 марта дипломаты России при ООН, объявленные американской стороной персонами нон грата, покинули США. Речь идет о 12 дипломатах. Всего Нью-Йорк покинули около 50 человек, учитывая членов семей.

Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон назвала высылаемых дипломатов "оперативными сотрудниками разведки РФ". В МИД РФ считают, что данное решение стало очередным шагом преднамеренной и циничной эскалации в двусторонних отношениях. Там пообещали, что Россия ответит на высылку дипломатов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.