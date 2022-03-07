12 дипломатов России при ООН покинули США

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Дипломаты России при ООН, объявленные американской стороной персонами нон грата, покинули США. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление постоянного представительства РФ при всемирной организации.

Речь идет о 12 дипломатах. Им было предписано покинуть США до 7 марта.

В МИД РФ считают, что данное решение стало очередным шагом преднамеренной и циничной эскалации в двусторонних отношениях. Там пообещали, что Россия ответит на высылку дипломатов.

Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что посольства РФ в последнее время подвергаются сетевым атакам и живут почти как в блокаде. По ее словам, в настоящее время существует большая угроза жизни для дипломатов как на Украине, так и в других государствах

До этого в Вильнюсе произошло нападение на российского дипломата. Как утверждала Захаровой, на дипломата предпринимались попытки давления.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.