Россия поддержит идею переноса штаб-квартиры ООН из США – МИД

Фото: depositphotos/gary718

Россия поддерживает идею о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

По его мнению, такой шаг позволил бы снять лишнее напряжение со сложного процесса поиска коллективных ответов на глобальные вызовы современности. Также работа организации стала бы значительно менее политизированной, чем сейчас, считает Ильичев.

В то же время он подчеркнул, что получить согласие всех стран – членов Всемирной организации на это сейчас нереально, поскольку такой шаг связан с большими финансовыми издержками.

"Не в пользу инициативы играет и то, что в 2014 году завершилась капитальная реконструкция здания секретариата, включая зал Генассамблеи, который теперь соответствует всем современным техническим стандартам", – добавил Ильичев.

На прошлой неделе дипломаты России при ООН, объявленные американской стороной персонами нон грата, покинули США. Речь идет о 12 дипломатах. Всего Нью-Йорк покинули около 50 человек, учитывая членов семей.

Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон назвала высылаемых дипломатов "оперативными сотрудниками разведки РФ". В МИД РФ считают, что данное решение стало очередным шагом преднамеренной и циничной эскалации в двусторонних отношениях. Там пообещали, что Россия ответит на высылку дипломатов.