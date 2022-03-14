Россия поддержит идею переноса штаб-квартиры ООН из США – МИД

Фото: depositphotos/gary718
Россия поддерживает идею о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
По его мнению, такой шаг позволил бы снять лишнее напряжение со сложного процесса поиска коллективных ответов на глобальные вызовы современности. Также работа организации стала бы значительно менее политизированной, чем сейчас, считает Ильичев.
В то же время он подчеркнул, что получить согласие всех стран – членов Всемирной организации на это сейчас нереально, поскольку такой шаг связан с большими финансовыми издержками.
"Не в пользу инициативы играет и то, что в 2014 году завершилась капитальная реконструкция здания секретариата, включая зал Генассамблеи, который теперь соответствует всем современным техническим стандартам", – добавил Ильичев.
На прошлой неделе дипломаты России при ООН, объявленные американской стороной персонами нон грата, покинули США. Речь идет о 12 дипломатах. Всего Нью-Йорк покинули около 50 человек, учитывая членов семей.
Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон назвала высылаемых дипломатов "оперативными сотрудниками разведки РФ". В МИД РФ считают, что данное решение стало очередным шагом преднамеренной и циничной эскалации в двусторонних отношениях. Там пообещали, что Россия ответит на высылку дипломатов.
Российские дипломаты при ООН выехали в аэропорт Нью-Йорка
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: