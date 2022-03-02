МИД Болгарии объявил персонами нон-грата двух российских дипломатов

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Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон-грата. Об этом сообщает ТАСС.

"МИД Болгарии объявил персонами нон-грата двух дипломатов посольства РФ в Болгарии, которые осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность", – заявил официальный представитель болгарского внешнеполитического ведомства Митко Димитров.

На отъезд из России дипломатам отводится 48 часов.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что 12 российских дипломатов в Нью-Йорке были признаны персонами нон-грата. Они обязаны вернуться в Россию до 7 марта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона не оставит без ответа высылку из США сотрудников своего постоянного представительства при ООН.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.