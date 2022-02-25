Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады – посол РФ в Оттаве

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Россия сожалеет о решении властей Канады о введении новых санкций. Об этом сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов в интервью РИА Новости.
Дипломат отметил, что санкции западных стран в текущей ситуации являются бесполезными.
"Санкции не окажут влияния на Россию и на разрешение более широкого кризиса в рамках евробезопасности", – подчеркнул Степанов.
Посол добавил, что Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады.
"Оставляем за собой право отреагировать как симметрично, так и асимметрично в том, что касается и персональных, и экономических санкций", – заключил российский дипломат.
Ранее Канада ввела новые санкции против России. В частности, страна отменила все действующие экспортные разрешения для РФ.
Кроме того, премьер-министр Канады пообещал, что новые ограничения будут иметь широкое влияние.
До этого британские власти ввели персональные санкции против пяти россиян из-за спецоперации России на Украине. О введении ограничений против трех российских банков и 361 депутата Госдумы заявил и президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США продолжают рассматривать санкции против Путина – Байден
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