Россия ответит на высылку дипломата из США – посол РФ

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия расценивает как очередной недружественный шаг высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, сообщается на официальной странице дипведомства в Facebook.

По его мнению, американская инициатива нацелена на сокращение российского дипломатического присутствия в США. Антонов подчеркнул, что в качестве обоснования было указано на якобы неспровоцированное выдворение из России заместителя главы дипмиссии США в Москве Бартла Гормана. Ответные меры предсказуемы, отметил Антонов.

По его словам, была предпринята масса усилий, чтобы остановить "навязываемую американцами эскалацию". При этом российская сторона натолкнулась на категорический отказ, сопровождавшийся угрозой арестовать дипломата, если он хотя бы на один день задержится в Вашингтоне.

Ранее всех российских дипломатов эвакуировали из Киева. Они покинули посольство в Киеве, а также генеральные консульства в Одессе, Харькове и Львове. Отмечается, что до отъезда с Украины дипломаты выполнили все необходимые эвакуационные мероприятия в отношении имущества.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.