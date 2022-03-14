В МИД РФ назвали безосновательной высылку дипломатов из Словакии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Высылка российских дипломатов из Словакии является безосновательной акцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

В министерстве пообещали, что это решение не останется без ответа.

До этого пресс-секретарь МИД республики Юрай Томага рассказал, что Словакия вышлет трех сотрудников посольства РФ.

"Причина – их деятельность, несовместимая с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", – добавил Томага.

Ранее министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон-грата. По данным ведомства, они осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что 12 российских дипломатов в Нью-Йорке были признаны персонами нон-грата.

