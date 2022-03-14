В МИД РФ назвали безосновательной высылку дипломатов из Словакии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Высылка российских дипломатов из Словакии является безосновательной акцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
В министерстве пообещали, что это решение не останется без ответа.
До этого пресс-секретарь МИД республики Юрай Томага рассказал, что Словакия вышлет трех сотрудников посольства РФ.
"Причина – их деятельность, несовместимая с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", – добавил Томага.
Ранее министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон-грата. По данным ведомства, они осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность.
До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что 12 российских дипломатов в Нью-Йорке были признаны персонами нон-грата.
Новости мира: США вышлют 10 российских дипломатов из страны – СМИ
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