Северная Македония объявила о высылке пяти российских дипломатов – СМИ

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В Северной Македонии объявили о высылке пяти российских дипломатов. Об этом сообщает информационное агентство MIA.

По данным СМИ, посла России Сергея Баздника вызвали в МИД для вручения ноты о признании пяти дипломатов персонами нон грата.

Ранее министерство иностранных дел Болгарии объявило о высылке из страны 10 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова рассказала, что российская сторона воспринимает данный шаг как крайне недружественный и оставляет за собой право на ответные действия.

