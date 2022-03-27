МИД Чехии выразил протест послу России в Праге из-за ситуации с дипломатами в Москве

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Российского посла в Чехии Александра Змеевского пригласили в МИД страны. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на соцсети чешского МИД.

Как уточняется, замглавы МИД Чехии Мартин Смолек выразил Змеевскому решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении дипсотрудников посольства Чехии в России.

Посольство РФ никак не прокомментировало ситуацию.

Ранее сообщалось, что вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных persona non grata, в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН. Американской стороне также объявили, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ.

В свою очередь, Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки.

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, эти люди работали под так называемым дипломатическим прикрытием и в рамках дипломатического статуса, но фактически вели разведывательную деятельность против страны.

Помимо этого, МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. По данным ведомства, они осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.