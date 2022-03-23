Власти Польши потребовали выслать из страны 45 дипломатов из РФ, подозреваемых в шпионаже

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Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, эти люди работали под так называемым дипломатическим прикрытием и в рамках дипломатического статуса, но фактически вели разведывательную деятельность против страны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что российская сторона в случае высылки российских дипломатов даст соответствующий ответ.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика сможет заменить Россию в G20. По его словам, этот вопрос появляется в международной и региональной дискуссиях. При этом Рау считает, что пока рано занимать окончательную позицию по данному вопросу.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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