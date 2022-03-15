Путин провел телефонный разговор с Мишелем по ситуации на Украине

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Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом информирует сайт Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса", – утверждается в материале.

Путин и Мишель также обговорили гуманитарные аспекты. В частности, российский лидер и председатель Евросовета затронули тему мер по эвакуации мирных жителей.

Президент России передал Мишелю оценки переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей.

"При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок", – сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы Путин обратил внимание на то, что руководство ЕС проигнорировало обстрел Донецка ракетой, случившийся накануне.

Удар тактической ракетой по жилому кварталу города Донецка был совершен 14 марта около 11:30. Сообщалось, что в результате случившегося погибли не менее 23 мирных жителей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетный удар "Точкой-У" по Донецку является атакой на мирное население.

Позднее власти ДНР заявили, что получили ноутбук украинских военных с данными о целях ударов ракетой "Точка-У". Среди целей атаки числятся Дом правительства, радиотелецентр и военкомат.

Власти приняли решение объявить траур и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.