Путин провел телефонный разговор с Мишелем по ситуации на Украине

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом информирует сайт Кремля.
"Продолжено обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса", – утверждается в материале.
Путин и Мишель также обговорили гуманитарные аспекты. В частности, российский лидер и председатель Евросовета затронули тему мер по эвакуации мирных жителей.
Президент России передал Мишелю оценки переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей.
"При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок", – сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе беседы Путин обратил внимание на то, что руководство ЕС проигнорировало обстрел Донецка ракетой, случившийся накануне.
Удар тактической ракетой по жилому кварталу города Донецка был совершен 14 марта около 11:30. Сообщалось, что в результате случившегося погибли не менее 23 мирных жителей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетный удар "Точкой-У" по Донецку является атакой на мирное население.
Позднее власти ДНР заявили, что получили ноутбук украинских военных с данными о целях ударов ракетой "Точка-У". Среди целей атаки числятся Дом правительства, радиотелецентр и военкомат.
Власти приняли решение объявить траур и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Трагедия с ракетой над Донецком показала истинное лицо украинских радикалов – Лавров
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