Совет Европы лишил РФ права на представительство в комитете министров и ПАСЕ

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Комитет министров Совета Европы принял решение временно лишить Россию права представительства в комитете и Парламентской ассамблее (ПАСЕ) в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в релизе на сайте организации.

"Приостановление (прав. – Прим. ред.) – это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия при этом останется членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций, в том числе Европейской конвенции о правах человека.

Ранее председатель ЕС Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с официальным заявлением по ситуации на Украине. Политики осудили "военную агрессию со стороны России в отношении Украины". По их словам, действия РФ нарушают международное право, а также подрывают безопасность в Европе и мире.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

