В МИД РФ назвали украинскую власть марионеточной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сейчас власть на Украине находится в руках марионеток, которые лишены какого-либо суверенитета.

Она отметила, что украинские власти используют указания, поступающие из-за океана, не всегда успешно и вопреки интересам народа. Захарова выразила надежду, что украинцы освободятся от гнета власти и начнут жить без разделения по национальному и языковому признакам.

На это, по ее словам, направлена и специальная военная операция на Донбассе. Захарова напомнила, что люди на протяжении восьми лет подверглись издевательствам и геноциду со стороны Киевского режима, который оказался у власти в 2014 году в результате государственного переворота.

"Другая задача операции – привлечь нынешних деятелей, марионеточный режим к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации, а также осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

