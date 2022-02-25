Силуанов заявил, что колебания валютного курса носят временный характер

Фото: "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин

Министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании о текущей экономической ситуации заявил, что колебания валютного курса и фондовых индексов носят временный характер.

"Наблюдаемые колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер. Это нужно учитывать при управлении сбережениями и не принимать поспешных решений", – сказал министр финансов.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заверил, что банковским учреждениям, в том числе оказавшимся под санкциями, будет оказана помощь. Этим занимаются правительство и Центробанк.

Ранее в ЦБ заявили, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций. Они оцениваются как адекватные в сложившейся ситуации.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка. Операции с долгом и акциями Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, "Открытия" и ВЭБа разрешены до 25 мая.

Кроме того, британские власти ввели персональные санкции против пяти россиян из-за спецоперации России на Украине. О введении санкций также заявили Швейцария и Канада.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

