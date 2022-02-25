Мосбиржа не будет проводить утренние торги 28 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мосбиржа не будет проводить утренние торги на рынке акций и срочном рынке 28 февраля для снижения волатильности финансовых инструментов, сообщается на сайте площадки.

"Начало торгов на рынке акций – в 09:50 (аукцион открытия), в 10:00 – основные торги. Начало торгов на срочном рынке – в 10:00. Утренняя торговая сессия на валютном рынке начнется в 06:50 с аукциона открытия", – уточняется в сообщении Мосбиржи.

Ранее Центробанк объявил о начале валютных интервенций. Кроме того, было принято решение провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, а также расширить ломбардный список.

Накануне курс доллара на Мосбирже поднялся выше 86 рублей, обновив исторический максимум января 2016 года. А евро впервые с декабря 2014 года подскочил до 99,99 рубля. Между тем на Форексе курс доллара и евро к рублю вырос на 9–10% и составил 90 и 101 рубль соответственно.

Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

С просьбой помочь в отражении агрессии Украины к Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР.

