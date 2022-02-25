Все системы Сбербанка работают в штатном режиме после введения санкций США

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Все системы Сбербанка и офисы работают штатно после введений санкций США, сообщает пресс-служба банка.

В частности, физические и юридические клиенты банка могут распоряжаться своими средствами в полном объеме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" и других каналах обслуживания. У клиентов также есть возможность обменять валюты.

Кроме того, оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем доступны в полном объеме.

Ранее США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Уточняется, что начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка. Операции с долгом и акциями Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, "Открытия" и ВЭБа разрешены до 25 мая, отметили в ведомстве.

Кроме того, британские власти ввели персональные санкции против пяти россиян из-за спецоперации России на Украине. О введении санкций также заявили Швейцария и Канада.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.