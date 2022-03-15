Толстой прокомментировал выход России из Совета Европы

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Россия приняла решение о выходе из Совета Европы по собственной воле. Это является взвешенным и обдуманным решением. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, ответственность за разрыв диалога лежит на странах НАТО. Толстой добавил, что все это время Запад использовал тему прав человека для реализации собственных интересов и нападок на Россию.

"В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию. Решение о выходе было принято в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности", – написал Толстой в своем телеграм-канале.

Он отметил, что письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы было вручено генеральному секретарю организации.

В министерстве иностранных дел, в свою очередь, заявили, что решение России о выходе из Совета Европы не отразится на правах и свободах россиян. В МИД добавили, что Конституцией РФ установлены не меньшие гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.

"Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство. Продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, если они не противоречат Конституции РФ", – говорится в сообщении.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека после выхода России из Совета Европы. При этом он отметил, что ЕСПЧ всегда был дополнительной инстанцией для защиты прав.

10 марта стало известно, Россия приняла решение больше не участвовать в Совете Европы. В ведомстве подчеркнули, что Евросоюз и НАТО, имея большинство в комитете министров Совета Европы, разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

Международная обстановка осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

