Делегация РФ приостановила работу в ПАСЕ

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Делегация России приостановила работу в ПАСЕ. Об этом сообщил российский сенатор Анатолий Башкин в беседе с РИА Новости.

Дипломат пояснил, что решение об остановке работы делегации принято после яркой антироссийской направленности заседаний Ассамблеи.

В свою очередь, сенатор Владимир Круглый подтвердил, что ПАСЕ прислала делегации РФ уведомление о приостановке ее участия в Ассамблее.

Ранее МИД РФ опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия больше не будет принимать участия в Совете Европы. В ведомстве объяснили это тем, что Евросоюз и НАТО разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

Ситуация в отношениях между Россией и западными странами усугубилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.