Россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ после выхода из Совета Европы

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Россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека после выхода России из Совета Европы. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Нашим гражданам стоит активнее обращаться за защитой своих прав в рамках национальной юрисдикции, в том числе в Конституционный суд", – приводит слова Клишаса ТАСС.

При этом он отметил, что ЕСПЧ всегда был дополнительной инстанцией для защиты прав. Однако Клишас поддержал решение Конституционного суда о выходе из Европейской ассоциации конституционных судов из-за политизации деятельности ассоциации.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия приняла решение больше не участвовать в Совете Европы. В ведомстве подчеркнули, что Евросоюз и НАТО, имея большинство в комитете министров Совета Европы, разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

Международная обстановка осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

