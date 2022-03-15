В Польше считают, что смогут заменить Россию в G20

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Польша сможет заменить Россию в G20, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау.

По его словам, этот вопрос появляется в международной и региональной дискуссиях.

При этом, передает РИА Новости, Рау считает, что пока рано занимать окончательную позицию по данному вопросу.

Ранее российский сенатор Анатолий Башкин заявил, что Делегация России приостановила работу в ПАСЕ. Дипломат пояснил, что решение об остановке работы делегации принято после яркой антироссийской направленности заседаний Ассамблеи.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

