МИД России вручил американскому дипломату ноту протеста

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МИД России вручил американскому дипломату ноту со списком выдворяемых из страны сотрудников. Принятое дипведомством решение стало ответом на действия Вашингтона.

"Вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных "persona non grata", в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что американской стороне также объявили, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что власти Америки не планируют закрывать диппредставительство в России. В связи с этим у президента США Джо Байдена нет планов по отзыву Салливана из Москвы. Однако американская сторона следит за поступающими заявлениями и готовится к любому развитию событий.