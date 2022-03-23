Польша заморозила счета посольства РФ в Варшаве

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Польша заморозила счета российского посольства в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции, заявил посол РФ Сергей Андреев эфире телеканала "Россия 1".

"Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции. С конца февраля нам сначала пришло уведомление из банка, выяснилось, что министерство финансов Польши дало указание. Потом пришло от прокурора, что на полгода заморожены наши счета", – отметил Андреев.

Ранее он сообщил, что из Варшавы будут высланы три четверти российских дипломатов. По словам Андреева, это достаточно сильно "подрезает" возможности РФ для нормальной работы.

Кроме того, российский посол подчеркнул, что подобные действия со стороны Польши ставят дипломатические отношения между государствами под угрозу фактического обнуления.