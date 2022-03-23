Из Варшавы будут высланы три четверти российских дипломатов – посол РФ

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Из Варшавы будут высланы три четверти российских дипломатов. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

"В результате мы лишаемся где-то трех четвертей, если не больше, своего дипломатического оперативного состава. Это, конечно, очень сильно подрезает наши возможности для нормальной работы", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что подобные действия польской стороны ставят дипломатические отношения между странами под угрозу фактического обнуления.

"Ну если не к формальному разрыву (дипотношений), то к их фактическому обнулению, а мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских "партнеров", – заключил Андреев.

Ранее Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона в случае высылки дипломатов даст соответствующий ответ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что сообщения о высылке российских дипломатов из Польши не останутся без ответа.